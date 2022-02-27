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1 час назад

В ДНР заявили об отсутствии боеприпасов у ВСУ

Lenta.ru

Полевой командир из ДНР Ахра Авидзба заявил об отсутствии боеприпасов у Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА Новости.

В ДНР заявили об отсутствии боеприпасов у ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, резервы украинской армии закончатся через неделю.

«Боеприпасы у них закончатся, что они будут делать? Начнут, как в Дебальцево, в шесть утра ломиться и не оглядываться, и мы с минимальными потерями пойдем», — заявил он.

Авидзба добавил, что «сейчас бежать на эмоциях вперед» — это глупо.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

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