В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 83.55EUR 93.60
Войти в почту
1 час назад

В КНДР назвали причиной конфликта на Украине произвол США

Илья Родин

Сотрудник Общества международных политических исследований КНДР Ли Чжи Сон опубликовал на сайте МИД КНДР статью о коренных причинах украинского кризиса.

В КНДР назвали причиной конфликта на Украине произвол США
Фото: ReutersReuters

«Коренная причина украинского кризиса кроется в своеволии и произволе США, которые, держась за односторонние санкции и давление, преследовали лишь цели глобальной гегемонии и военного превосходства, игнорируя законные требования России о соблюдении ее безопасности», - заявил корейский ученый.

Отмечается, что это первый официальный комментарий МИД КНДР по ситуации вокруг Украины.

Ранее, как пишет RT, поддержку России выразил китайский лидер Си Цзиньпин. В разговоре с президентом России Владимиром Путиным он сказал, что с уважением относится к действиям российского руководства по разрешению украинского кризиса.

На переговорах шла речь о дальнейшем взаимодействии двух стран, в частности, о взаимной поддержке в ООН и на других многосторонних площадках.

6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители