В КНДР назвали причиной конфликта на Украине произвол США

Сотрудник Общества международных политических исследований КНДР Ли Чжи Сон опубликовал на сайте МИД КНДР статью о коренных причинах украинского кризиса.

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«Коренная причина украинского кризиса кроется в своеволии и произволе США, которые, держась за односторонние санкции и давление, преследовали лишь цели глобальной гегемонии и военного превосходства, игнорируя законные требования России о соблюдении ее безопасности», - заявил корейский ученый.

Отмечается, что это первый официальный комментарий МИД КНДР по ситуации вокруг Украины.

Ранее, как пишет RT, поддержку России выразил китайский лидер Си Цзиньпин. В разговоре с президентом России Владимиром Путиным он сказал, что с уважением относится к действиям российского руководства по разрешению украинского кризиса.