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1 час назад

Украинские катера атаковали корабли, эвакуировавшие с острова Змеиный сдавшихся украинцев

ТАСС

Украинские катера вечером в пятницу попытались атаковать корабли Черноморского флота, которые эвакуировали сдавшихся украинских военных с острова Змеиный. Об этом сообщил на брифинге в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Украинские катера атаковали корабли, эвакуировавшие с острова Змеиный сдавшихся украинцев
Фото: http://ru.wikipedia.org/http://ru.wikipedia.org/

"Вечером 25 февраля в ходе эвакуации с острова Змеиный 82 добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих 16 катеров ВМС Украины, используя тактику роя, попытались атаковать корабли Черноморского флота", - заявил Конашенков, отметив, что часть катеров прикрывалась гражданскими судами.

По его словам, украинские катера атаковали, чтобы отомстить сложившим оружие и обвинить Россию в гибели пленных.

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"В результате морского боя 6 катеров ВМС Украины были уничтожены. Никто из 82 украинских военнослужащих с острова Змеиный не пострадал", - добавил он.

Конашенков не исключил, что американские беспилотные летательные аппараты могли наводить украинские катера на корабли Черноморского флота.

"Хочу обратить особое внимание. В период атаки украинских катеров над районом провокации барражировали стратегические беспилотные летательные аппараты США RQ-4 "Глобал Хок" и MQ-9А "Рипер". Высока вероятность, что именно американские БПЛА наводили украинские катера на корабли Черноморского флота России", - сказал Конашенков.

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