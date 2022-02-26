Украинские катера атаковали корабли, эвакуировавшие с острова Змеиный сдавшихся украинцев

Украинские катера вечером в пятницу попытались атаковать корабли Черноморского флота, которые эвакуировали сдавшихся украинских военных с острова Змеиный. Об этом сообщил на брифинге в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Вечером 25 февраля в ходе эвакуации с острова Змеиный 82 добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих 16 катеров ВМС Украины, используя тактику роя, попытались атаковать корабли Черноморского флота", - заявил Конашенков, отметив, что часть катеров прикрывалась гражданскими судами.

По его словам, украинские катера атаковали, чтобы отомстить сложившим оружие и обвинить Россию в гибели пленных.

"В результате морского боя 6 катеров ВМС Украины были уничтожены. Никто из 82 украинских военнослужащих с острова Змеиный не пострадал", - добавил он.

Конашенков не исключил, что американские беспилотные летательные аппараты могли наводить украинские катера на корабли Черноморского флота.