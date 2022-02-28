Минобороны России обратилось к украинцам

Министерство обороны России обратилось к гражданам Украины с призывом потребовать от руководства своей страны немедленно убрать тяжелые вооружения от домов и кварталов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Еще раз подчеркну — российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинских городов не наносят», — заявил собеседник «Ленты.ру».

В Минобороны добавили, что разведка продолжает фиксировать размещение украинскими националистами реактивных и артиллерийских подразделений в жилых кварталах Киева и других украинских городов.

«Руководство Украины многократно заявляло, что не прикрывается мирным населением и не ставит тяжелые огневые средства в городах. Такая откровенная ложь может повлечь тяжелые последствия», — отметили там.

Уточняется, что Киев делает это намеренно, для провоцирования ответных ударов российских вооруженных сил по жителям населенных пунктов.

«Украинское националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы», — заключили в Минобороны.

Ранее 26 февраля глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к украинцам с призывом повлиять на президента Украины Владимира Зеленского.

«Скажите своему президенту, чтобы он нашел выход из ситуации. Война убивает, война разрушает, никогда война не заканчивается без переговоров», — сказал он.