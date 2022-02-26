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59 минут назад

Минобороны России назвало фейком сообщения о российском ударе по жилому дому в Киеве

Елена Прошина

В Минобороны назвали дезинформацией сообщения в соцсетях о российском ракетном ударе по жилому дому в Киеве. На самом деле в здание попала зенитная ракета украинского комплекса «Бук-М1». Это произошло из-за ошибки в системе наведения украинской ракеты, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

Минобороны России назвало фейком сообщения о российском ударе по жилому дому в Киеве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Распространяемая в социальных сетях информация о российском ракетном ударе по жилому дому на проспекте Лобановского в Киеве не соответствует действительности», - сказал источник.

По его словам, характер повреждений дома свидетельствует, что в него попала зенитная ракета. Это отчетливо видно по кадрам распространившегося ролика.

Ошибка произошла, когда киевские вооруженные формирования пытались отразить ночной ракетный обстрел объектов военной инфраструктуры Украины

«Произошел отказ в системе наведения ракеты украинского ЗРК средней дальности "Бук-М1", и ракета задела угол жилого дома», - сказал источник.

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