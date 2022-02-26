Минобороны России назвало фейком сообщения о российском ударе по жилому дому в Киеве

В Минобороны назвали дезинформацией сообщения в соцсетях о российском ракетном ударе по жилому дому в Киеве. На самом деле в здание попала зенитная ракета украинского комплекса «Бук-М1». Это произошло из-за ошибки в системе наведения украинской ракеты, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны РФ.