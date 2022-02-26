Минобороны России назвало фейком сообщения о российском ударе по жилому дому в Киеве

В Минобороны назвали дезинформацией сообщения в соцсетях о российском ракетном ударе по жилому дому в Киеве. На самом деле в здание попала зенитная ракета украинского комплекса «Бук-М1». Это произошло из-за ошибки в системе наведения украинской ракеты, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны РФ.
«Распространяемая в социальных сетях информация о российском ракетном ударе по жилому дому на проспекте Лобановского в Киеве не соответствует действительности», - сказал источник.
По его словам, характер повреждений дома свидетельствует, что в него попала зенитная ракета. Это отчетливо видно по кадрам распространившегося ролика.
Ошибка произошла, когда киевские вооруженные формирования пытались отразить ночной ракетный обстрел объектов военной инфраструктуры Украины
«Произошел отказ в системе наведения ракеты украинского ЗРК средней дальности "Бук-М1", и ракета задела угол жилого дома», - сказал источник.