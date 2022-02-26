Нидерланды направят Украине 200 ПЗРК Stinger

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра и глава Минобороны страны Кайса Оллонгрен сообщили парламенту, что Нидерланды намерены как можно скорее направить Украине 200 переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

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По их словам, решение о поставке вооружения принято в ответ на поступивший недавно запрос Украины.

«Запрос был тщательно рассмотрен на предмет соответствия правилам экспорта вооружений, а решение принято в ускоренном порядке в связи с особыми обстоятельствами», — цитирует заявление министров ТАСС.

Как уточняет агентство, Нидерланды уже приняли решение о направлении продукции военного назначения на Украину, в том числе снайперских винтовок, шлемов и бронежилетов.