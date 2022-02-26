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1 час назад

Минобороны РФ: войска ДНР и ЛНР продолжают развивать успех наступления

Газета.Ru

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что войска Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российских вооруженных сил продолжают развивать успех наступления на противника. Соответствующий пресс-релиз есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Минобороны РФ: войска ДНР и ЛНР продолжают развивать успех наступления
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, войска республик продвинулись на глубину до 30 километров и взяли под свой контроль населенные пункты Бахмутовка и Гречишкино.

Генерал-майор уточнил, что соединения и воинские части ДНР, наступая в направлении Новомайское, продвинулись еще на 6 километров.

«Националистические батальоны, отходя, взрывают за собой электроподстанции и мосты через реки», — добавил Конашенков.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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