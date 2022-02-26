В ДНР перехватили две ракеты Точка-У

ПВО ДНР перехватили утром 26 февраля две ракеты Точка-У, они не сработали, следует из заявления Штаба территориальной обороны республики.

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«Рано утром силы ПВО перехватили две ракеты ТРК Точка-У в ДНР. Обе ракеты тактико-ракетного комплекса не сработали. В результате повреждения получили жилые дома и хозяйственные постройки», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее военнослужащие ВСУ открыли огонь на Горловском направлении с применением РПГ и крупнокалиберных орудий.