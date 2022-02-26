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36 минут назад

Украинские войска обстреляли Горловку

Елена Прошина

Украинские войска обстреляли Горловку в Донецкой народной республике. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), пишет РИА Новости.

Украинские войска обстреляли Горловку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно опубликованной информации, со стороны ВФУ после 03.00 были зафиксированы обстрелы по направлению: 03.10 — населенный пункт Майорск — населенный пункт Горловка (поселок шахты 6/7). Кроме того, силовики Украины применили крупнокалиберные пулеметы и выпустили шесть гранат из РПГ, говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает необходимым начать военную операцию в Донбассе и признать суверенитет ЛНР и ДНР.

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