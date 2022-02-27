Кадыров опроверг уничтожение чеченского полка на Украине

Сообщения об уничтожении чеченского полка, принимающего участие в специальной операции в Донбассе, являются «фейком». Ложную информацию опроверг глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

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«Я связался с парнями. Они живее всех живых, и тем более живее тех, кто с дивана строчит фейки!» — написал Кадыров.

По его словам, военнослужащие сохраняют боевой настрой, у них полный боекомплект и запас провианта. Он также сообщил, что чеченские военные сожалеют, что в сутках всего 24 часа, иначе «операцию можно было бы закончить уже сегодня».

Кадыров также опубликовал кадры с трофеями, захваченными чеченскими военными на Украине. В одном из роликов показано помещение с оружием, а в другом — бронетехника. Глава Чечни сообщил, что военнослужащие испытывают полученную технику, пошутив, что, возможно, наладит «поставки в Грозный» трофейных вооружений.