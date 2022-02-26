Российские военные без сопротивления вошли в Мелитополь

Российские войска вошли в Мелитополь в ходе операции по демилитаризации Украины, не встретив сопротивления. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

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"Вечером 25 февраля после высадки морского десанта в районе населенного пункта Азовское (Украина) российские подразделения совершили марш и, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь. При передвижении по городу мелитопольцы приветствовали российских военнослужащих. Отдельные горожане старшего возраста выходили на улицы с красными флагами", - сказали в военном ведомстве.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.