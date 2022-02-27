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48 минут назад

Австралия будет поставлять оружие на Украину через партнёров по НАТО

RT на русскомиещё 1

Австралия продолжит оказывать помощь Украине поставками оружия через партнёров по НАТО, заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

Австралия будет поставлять оружие на Украину через партнёров по НАТО
Фото: ReutersReuters

Он отметил, что Австралия уже оказывает значительную поддержку Киеву, отправляя нелетальное вооружение.

«Мы будем стремиться предоставить любую возможную поддержку в виде летальных средств через наших партнёров по НАТО, в частности, США и Соединённое Королевство. Мы будем работать через эти каналы», — цитирует Моррисона газета Sydney Morning Herald.

По словам политика, Австралия будет финансировать поставки вооружений на Украину.

Ранее Моррисон объявил о санкциях в отношении России в связи с признанием ДНР и ЛНР

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