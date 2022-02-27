Австралия будет поставлять оружие на Украину через партнёров по НАТО

Австралия продолжит оказывать помощь Украине поставками оружия через партнёров по НАТО, заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.
Он отметил, что Австралия уже оказывает значительную поддержку Киеву, отправляя нелетальное вооружение.
«Мы будем стремиться предоставить любую возможную поддержку в виде летальных средств через наших партнёров по НАТО, в частности, США и Соединённое Королевство. Мы будем работать через эти каналы», — цитирует Моррисона газета Sydney Morning Herald.
По словам политика, Австралия будет финансировать поставки вооружений на Украину.
Ранее Моррисон объявил о санкциях в отношении России в связи с признанием ДНР и ЛНР