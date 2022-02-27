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22 часа назад

В Минобороны отчитались о проведении специальной операции на Украине

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Войска ЛНР при поддержке ВС России стремительно развивают наступление и продвинулись почти на 60 километров, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В Минобороны отчитались о проведении специальной операции на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке Вооруженных сил Российской Федерации продвинулась на 56 километров и стремительно развивает наступление», – цитирует его РИА «Новости».

По его словам, подразделения вооруженных сил Донецкой народной республики продвинулись еще на 3 км в направлении населенного пункта Петровское и завершают разгром резервов оперативно-тактической группы «Восток» военных Украины. Установлен контроль над населенными пунктами Анадоль и Андреевка, добавил он.

Также он сообщил, что подразделения украинской армии, отчаявшись сдержать наступление российской группировки, в пригородах Киева вблизи аэродрома Гостомель начали массовое применение запрещенных международным правом боеприпасов, начиненных фосфором.

«Подразделения ВСУ, отчаявшись сдержать наступление группировки войск Вооруженных Сил России, начали массовое применение боеприпасов, начиненных фосфором в пригородах Киева вблизи аэродрома Гостомель. Ими используются-122 миллиметровые снаряды к гаубицам Д-30 и реактивные снаряды к установкам БМ-21 «Град» еще советского производства», – сказал Конашенков.

Он подчеркнул, что «применение данных боеприпасов запрещено третьим протоколом Конвенции ООН «О негуманном оружии» 1980 года».

Конашенков добавил, что заградотряды националистов убили четырех украинских офицеров в Северодонецке Луганской области. Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.

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