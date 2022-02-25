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1 час назад

Минобороны Украины попросило у киевлян дроны

Вероника Полынина

Министерство обороны Украины призвало жителей Киева поделиться дронами, передает ТАСС.

Минобороны Украины попросило у киевлян дроны
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«У тебя есть дрон? Предоставь его в пользование опытным пилотам!» - говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Тем, кто умеет управлять дронами, в украинском Минобороны предложили присоединиться к патрулированию города.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что за два дня, 24 и 25 февраля, в Киеве желающим присоединиться к силам территориальной обороны раздали 18 тысяч автоматов и боекомплектов к ним. Кроме того, вступать в территориальную оборону разрешили людям старше 60 лет, которые «морально и физически готовы оказывать сопротивление». Сам процесс вступления в территориальную оборону упростили до минимума – теперь для этого нужен только паспорт.

С автоматом в руках на улицах Киева появился и экс-президент Украины Петр Порошенко.

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