Минобороны Украины попросило у киевлян дроны

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что за два дня, 24 и 25 февраля, в Киеве желающим присоединиться к силам территориальной обороны раздали 18 тысяч автоматов и боекомплектов к ним. Кроме того, вступать в территориальную оборону разрешили людям старше 60 лет, которые «морально и физически готовы оказывать сопротивление». Сам процесс вступления в территориальную оборону упростили до минимума – теперь для этого нужен только паспорт.