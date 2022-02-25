Российские войска прорвали оборону Херсона

Украинские силовики не смогли удержать оборону Херсона. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу облгосадминистрации региона Геннадия Лагута.

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Он отметил, что изначально российские войска взяли под контроль переправу в областной центр, а после полностью сломили оборону Херсона.

«Руководство области прилагает максимум усилий для поддержания правопорядка и сохранения человеческих жизней», — написал Лагута.

В четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин в обращении к гражданам РФ объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.