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36 минут назад

Российские войска прорвали оборону Херсона

Елена Прошина

Украинские силовики не смогли удержать оборону Херсона. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу облгосадминистрации региона Геннадия Лагута.

Российские войска прорвали оборону Херсона
Фото: ТАССТАСС

Он отметил, что изначально российские войска взяли под контроль переправу в областной центр, а после полностью сломили оборону Херсона.

«Руководство области прилагает максимум усилий для поддержания правопорядка и сохранения человеческих жизней», — написал Лагута.

В четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин в обращении к гражданам РФ объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.

Глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации.

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