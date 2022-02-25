Путин оценил действия российской армии на Украине

24 февраля Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь. В Минобороны РФ подчеркнули, что российские Вооруженные силы РФ не наносят ударов по городам Украины, а высокоточные удары проводятся по объектам ПВО, военным аэродромам, авиации и инфраструктуре Вооруженных сил Украины. В ответ западные страны ввели санкции в отношении ряда крупнейших российских банков, для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Также введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2", а Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота". Россия в ответ запретила пролеты над территорией РФ самолетов британских авиакомпаний, а также готовит другие ответные меры, но детали пока не известны.