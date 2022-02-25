Путин обратился к украинским военным

Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза РФ обратился к украинским военным и призвал их не идти на поводу у нацистов, взяв власть в свои руки. Об этом пишут РИА "Новости".
Путин отметил, что основные столкновения в ходе военной спецоперации России на Украине происходят не с регулярными войсками, а националистическими формированиями.
«По сути, они действуют как террористы во всем мире — прикрываются людьми в надежде затем обвинить РФ в жертвах среди мирного населения. Достоверно известно, что все это происходит по рекомендации иностранных консультантов и прежде всего американских советников», — сказал Путин.
По его словам, нацэлементы, внедренные в состав регулярных украинских частей, «не только подстрекают их к оказанию вооруженного сопротивления, но и играют роль заградотрядов».
«Еще раз обращаюсь к военнослужащим Вооруженных сил Украины — не позволяйте неонацистам и бандеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ», — подчеркнул Путин.
В заключение президент России дал самую высокую оценку действиям военнослужащих РФ, принимающих участие в спецоперации на Украине, действующим «мужественно и профессионально, героически выполняя свой долг и успешно решая важнейшую задачу по обеспечению безопасности Отечества».