Минобороны России прокомментировало заявление министра обороны Великобритании

Личные оценки главы британского военного ведомства Бена Уоллеса эффективности проведения российскими вооруженными силами специальной военной операции в Донбассе не глубже, чем его исторические познания Балаклавского сражения в Крымской войне. Об этом заявил «Ленте.ру» официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя слова Уоллеса о потерях России.

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«Однако с учетом имеющегося доступа Уоллеса, как главы Минобороны Великобритании, к информации Ми-6 и военной разведки о реальной ситуации на Украине, сделанные им оценки выглядят по-другому», — заявил Конашенков.

По его словам, это фактически попытка оправдать катастрофические провалы украинских силовиков и потраченные Лондоном сотни миллионов фунтов стерлингов налогоплательщиков на подготовку ВСУ «по натовским стандартам» и оснащение британским вооружением.

Ранее Уоллес в эфире Sky News заявил, что российское руководство планирует захватить всю Украину. Он также сообщил, что за первые сутки операции Россия не добилась ни одной из поставленных целей и потеряла 450 человек. В Москве эти данные не подтвердили.