Российские десантники заблокировали Киев с запада

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в ходе спецоперации по защите Донбасса российские десантники заблокировали Киев с западной стороны, пишет «Лента.ру» .

По его словам российские военнослужащие 24 февраля с участием более 200 вертолетов успешно высадили десант в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева.