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59 минут назад

Российские десантники заблокировали Киев с запада

Рамблер

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в ходе спецоперации по защите Донбасса российские десантники заблокировали Киев с западной стороны, пишет «Лента.ру».

Российские десантники заблокировали Киев с запада
Фото: РамблерРамблер

По его словам российские военнослужащие 24 февраля с участием более 200 вертолетов успешно высадили десант в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева.

«В настоящее время основные силы воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель, обеспечив блокирование города Киева с запада», — сказал Конвшенков.

Также российские военные заблокировали Чернигов.

По словам Конашенкова, потерь среди российских вооруженных сил нет.

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