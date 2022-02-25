Российские десантники заблокировали Киев с запада

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в ходе спецоперации по защите Донбасса российские десантники заблокировали Киев с западной стороны, пишет «Лента.ру».
По его словам российские военнослужащие 24 февраля с участием более 200 вертолетов успешно высадили десант в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева.
«В настоящее время основные силы воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель, обеспечив блокирование города Киева с запада», — сказал Конвшенков.
Также российские военные заблокировали Чернигов.
По словам Конашенкова, потерь среди российских вооруженных сил нет.