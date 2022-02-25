Минобороны России обратилось к киевлянам

В Минобороны России исключили возможность ударов по жилым кварталам Киева, заявив, что киевское руководство использует своих же граждан как живой щит.
«Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит. Российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.
Ранее в Минобороны заявили, что в пригороде Киева, в районе аэродрома Гостомель успешно высадились российские десантники, в операции было задействовано более 200 вертолетов.
До этого американские каналы со ссылкой на разведку США заявили о возможном взятии Киева российской армией в ближайшее время.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Министерство обороны России сообщило, что вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по гражданским объектам Украины. Речь идет лишь о точечных ударах по военной инфраструктуре.