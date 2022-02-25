Минобороны России обратилось к киевлянам

В Минобороны России исключили возможность ударов по жилым кварталам Киева, заявив, что киевское руководство использует своих же граждан как живой щит.

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«Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит. Российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

Ранее в Минобороны заявили, что в пригороде Киева, в районе аэродрома Гостомель успешно высадились российские десантники, в операции было задействовано более 200 вертолетов.

До этого американские каналы со ссылкой на разведку США заявили о возможном взятии Киева российской армией в ближайшее время.