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24 минуты назад

Минобороны заявило о блокировании Херсона и Бердянска российскими военными

Lenta.ruиещё 5

Подразделения Вооруженных сил России полностью блокировали украинские города Херсон и Бердянск. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщил «Ленте.ру» официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны заявило о блокировании Херсона и Бердянска российскими военными
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявили в ведомстве, под контроль российских военных также перешли город Геничевск и аэродром Чернобаевка под Херсоном.

В свою очередь группировки войск Луганской народной республики (ЛНР) при поддержке ВС России взяли населенные пункты Смоляниново, Новоахтырка и Станично-Луганское. Военные Донецкой народной республики (ДНР) установили контроль над Павлополем и Пищевиком.

Украинские военнослужащие массово отказываются от боевых действий

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

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