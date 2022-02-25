Группировки войск ДНР и ЛНР развивают успех наступления на позиции ВСУ при поддержке ВС РФ

"Группировки войск ДНР и ЛНР развивают успех наступления на позиции ВСУ при огневой поддержке Вооруженных сил Российской Федерации. Подразделения Луганской Народной Республики на Северодонецком направлении стремительными темпами продвинулись на глубину до 12 километров. Группировка войск Донецкой Народной Республики в направлении Волновахи продвинулась на 11 километров вглубь обороны националистических батальонов", - сказал Конашенков.