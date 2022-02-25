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39 минут назад

Группировки войск ДНР и ЛНР развивают успех наступления на позиции ВСУ при поддержке ВС РФ

ТАСС

Группировки войск ДНР и ЛНР развивают успех наступления на позиции ВСУ при огневой поддержке российской армии. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Группировки войск ДНР и ЛНР развивают успех наступления на позиции ВСУ при огневой поддержке Вооруженных сил Российской Федерации. Подразделения Луганской Народной Республики на Северодонецком направлении стремительными темпами продвинулись на глубину до 12 километров. Группировка войск Донецкой Народной Республики в направлении Волновахи продвинулась на 11 километров вглубь обороны националистических батальонов", - сказал Конашенков.

По его словам, националисты в боях в Донбассе действуют в качестве заградотрядов.

"Националисты выявляют неблагонадежных среди украинских военнослужащих. А в случае принятия командирами подразделений ВСУ решений об отходе с занимаемых рубежей действуют в качестве заградительных отрядов", - сообщил он.

По словам Конашенкова, на отдельных направлениях они осуществляют подрывы мостов, чтобы исключить возможность отступления воинских частей и подразделений украинских вооруженных сил.

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