Лавров назвал цель военной операции в Донбассе

Глава МИД России Сергей Лавров назвал цели военной операции в Донбассе. Об этом он высказался на встрече с главой внешнеполитического ведомства Луганской народной республики (ЛНР) и первым заместителем министра иностранных дел Донецкой народной республики (ДНР), пишет РИА Новости.

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По его словам, Москва приняла решение о проведении специальной военной операции, чтобы украинцы могли освободиться от гнета нацификации и милитаризации и свободно определять свое будущее.