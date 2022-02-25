Как всегда американские и западные друзья -они друзья на словах. Да, Америка великая экономическая держава, и поэтому она считает, что все вопросы она может закрыть деньгами. Я всегда говорил, что ни американцы, ни европейцы своими солдатами не будут воевать. Да, они будут давать деньги и оружие, но солдат своих посылать не будут. Это осознали все, кроме Зеленского. Я думаю, что пяти дней ДНР и ЛНР хватит, чтобы выйти на те границы, которые они указали в своей Конституции, и эта ситуация подведёт Зеленского к полному коллапсу. Его просто приведут за уши на переговоры к Путину, если он сам не пойдёт. А для того, чтобы сохранить своё лицо, реноме, он естественно обвиняет запад в том, что его все бросили, — подчеркнул Гончаров в разговоре с NEWS.ru.