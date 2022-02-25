В Минобороны сообщили о сдавшихся украинских военных на острове Змеиный

В Минобороны сообщили, что в районе острова Змеиный (у побережья Одесской области) 82 украинских военнослужащих сложили оружие и добровольно сдались подразделению российских сил. Об этом пишет РИА Новости.

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«В настоящее время с них берется подписка об отказе от участия в боевых действиях. В ближайшее время они будут возвращены к своим семьям», - говорится в сообщении.

Также в Минобороны заявили, что во время военной операции российскими вооруженными силами выведены из строя 118 военных объектов украинской военной инфраструктуры, в том числе 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи, 14 комплексов ПВО С-300 и «Оса» и 36 РЛС.