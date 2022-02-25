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40 минут назад

ВДВ России взяли под контроль район Чернобыльской АЭС

Lenta.ruиещё 2

Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России взяли под полный контроль территории в районе Чернобыльской АЭС. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

ВДВ России взяли под контроль район Чернобыльской АЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он добавил, что с военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины была достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага станции.

«Радиоактивный фон в районе атомной электростанции в норме. Персонал АЭС продолжает обслуживать объекты АЭС в штатном режиме и отслеживает радиоактивную обстановку», — подчеркнул Конашенков.

Отмечается, что совместные действия военнослужащих являются гарантией того, что националистические формирования или другие террористические организации не смогут организовать провокации.

Зеленский объявил всеобщую мобилизацию

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу стране — по его словам, ответ будет незамедлительным.

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