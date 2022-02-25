Минобороны сообщило о сдаче в плен 150 украинских военных

Около 150 военнослужащих различных украинских силовых ведомств сдались в плен с начала российской военной операции по демилитаризации Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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По его словам, в районе Николаевска сдались 11 бойцов 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ. 36 морских пехотинцев запросили коридор у командования народной милиции ДНР.

«После стабилизации обстановки в районе боевых действий все сдавшиеся украинские военнослужащие будут отпущены домой», — добавил Конашенков.