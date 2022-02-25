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36 минут назад

Минобороны сообщило о сдаче в плен 150 украинских военных

Lenta.ruиещё 5

Около 150 военнослужащих различных украинских силовых ведомств сдались в плен с начала российской военной операции по демилитаризации Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны сообщило о сдаче в плен 150 украинских военных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в районе Николаевска сдались 11 бойцов 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ. 36 морских пехотинцев запросили коридор у командования народной милиции ДНР.

«После стабилизации обстановки в районе боевых действий все сдавшиеся украинские военнослужащие будут отпущены домой», — добавил Конашенков.

Ранее в Минобороны сообщили о сдаче в плен 82 бойцов ВСУ на острове Змеиный. С них взята подписка об отказе от участия в военных действиях.

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