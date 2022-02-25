Пушилин: военнослужащие Украины сдаются

«Связано это и с тем, что ряд военнослужащих, не националистов, я подчеркиваю, а именно военнослужащих, они все же понимают бесперспективность и желают сдаваться живыми и вернуться к своим семьям, они все же сдаются, они складывают оружие», - пояснил Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».