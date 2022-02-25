Пушилин: военнослужащие Украины сдаются

Ряд украинских военнослужащих понимает бесперспективность сопротивления и сдается. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, пишет РИА Новости.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь. В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины, а высокоточные удары проводятся по объектам ПВО, военным аэродромам, авиации и инфраструктуре ВСУ.
При этом министр обороны России Сергей Шойгу дал распоряжение организовать безопасные коридоры для сложивших оружие украинских военнослужащих и призвал относиться к ним с уважением.
По словам главы Донецкой народной республики, есть признаки того, что «ситуация на Украине меняется».
«Связано это и с тем, что ряд военнослужащих, не националистов, я подчеркиваю, а именно военнослужащих, они все же понимают бесперспективность и желают сдаваться живыми и вернуться к своим семьям, они все же сдаются, они складывают оружие», - пояснил Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
При этом он заверил, что украинцам оказывается медицинская поддержка и после окончания боевых действий они смогут вернуться к своим семьям.