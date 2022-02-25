ДНР: снаряд ВСУ попал в здание школы

В результате прямого попадания снаряда в здание школы в Горловке Донецкой народной республики погибли двое учителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам главы администрации Горловки, обстрелы Вооруженными силами Украины начались в 5:30 утра.

«Ул. Соколовского, 15, школа № 50 – прямое попадание снаряда. В результате обстрела школы погибло двое учителей», - заявил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной операции по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу республик Донбасса оказать военную помощь.