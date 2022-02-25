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33 минуты назад

ДНР: снаряд ВСУ попал в здание школы

Алиса Селезнёва

В результате прямого попадания снаряда в здание школы в Горловке Донецкой народной республики погибли двое учителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

ДНР: снаряд ВСУ попал в здание школы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам главы администрации Горловки, обстрелы Вооруженными силами Украины начались в 5:30 утра.

«Ул. Соколовского, 15, школа № 50 – прямое попадание снаряда. В результате обстрела школы погибло двое учителей», - заявил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной операции по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу республик Донбасса оказать военную помощь.

В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины, а высокоточные обстрелы проводятся по объектам ПВО, военным аэродромам, авиации и инфраструктуре ВСУ.

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