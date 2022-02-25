ВСУ начали новые обстрелы Горловки

Украинские войска утром 25 февраля начали новые обстрелы Горловки и еще трех населенных пунктов в Донецкой народной республике. Как сообщил глава администрации города Иван Приходько в Telegram-канале, сейчас под огнем находятся район Зайцево и поселок шахты имени Гагарина.

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«Новый день в Горловке начался в 5:30 утра, новыми обстрелами. Зашумела вся ЛБС и прифронтовые посёлки. По нам работает весь калибр 82, 120, 122, 125, 152 мм», — написал он.

Отмечается, что за прошлые сутки в Горловке погибли два жителя, еще шестеро пострадали.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.