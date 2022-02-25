Житель Донецка получил ранения при обстреле ВСУ

Житель Киевского района Донецка получил тяжелые ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Народную милицию Донецкой народной республики.
«В Киевском районе Донецка по адресу Киевский проспект, дом 63 квартира 39 в результате обстрела ранен мужчина. В тяжелом состоянии потерпевший госпитализирован в Республиканский травматологический центр», — рассказали в ведомстве.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.
В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы РФ не наносят ударов по городам Украины, а высокоточные обстрелы проводятся по объектам ПВО, военным аэродромам, авиации и инфраструктуре Вооруженных сил Украины.
Вечером 24 февраля в ведомстве подчеркнули, что российская армия выполнила все поставленные на день задачи.