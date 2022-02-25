Житель Донецка получил ранения при обстреле ВСУ

Житель Киевского района Донецка получил тяжелые ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Народную милицию Донецкой народной республики.

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«В Киевском районе Донецка по адресу Киевский проспект, дом 63 квартира 39 в результате обстрела ранен мужчина. В тяжелом состоянии потерпевший госпитализирован в Республиканский травматологический центр», — рассказали в ведомстве.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.

В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы РФ не наносят ударов по городам Украины, а высокоточные обстрелы проводятся по объектам ПВО, военным аэродромам, авиации и инфраструктуре Вооруженных сил Украины.