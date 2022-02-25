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35 минут назад

Украинские власти раздали киевлянам 10 тысяч автоматов

Елена Прошина

Добровольцы в Киеве за несколько часов получили десять тысяч автоматов для защиты города, сообщает «Украинская правда» со ссылкой представителя президента в конституционном суде Федора Вениславского.

Украинские власти раздали киевлянам 10 тысяч автоматов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вооруженных людей отправляют патрулировать улицы города. Как пояснил депутат Верховной Рады, речь идёт о киевлянах, которые самоорганизовались и подчиняются командованию Сил территориальной обороны.

«Они сейчас вооружены, они уже сейчас в это время патрулируют улицы Киева. И это ещё один мощный компонент отражения любых угроз», — отметил Вениславский.

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что на Украине в районе боевых действий сопротивление оказывается в большей степени только вооружёнными отрядами украинских националистов. По данным военного ведомства, украинские военные стремятся уклониться от боестолкновений и договариваются о коридорах для выхода без вооружения из зоны операции.

24 февраля российский президент Владимир Путин сообщил о намерении провести военную операцию на Украине. В своем обращении к россиянам он заявил, что прямое нападение на РФ приведет к разгрому агрессора. В этот же день прогремели взрывы в некоторых городах Украины.

Президент США Джо Байден назвал вторжение Москвы на Украину нарушением международного права, указав на то, что власти России отвергли все попытки США в решении проблемы безопасности.

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