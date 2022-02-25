В США рассказали о смертоносном китайском J-20

«Соединенные Штаты привыкли быть королем неба за последние 20 лет конфликтов на Ближнем Востоке и в Южной Азии. Никакие повстанцы или террористы не могли угрожать американцам в воздухе. Но теперь есть Китай, о котором нужно беспокоиться», — говорится в публикации американского издания.