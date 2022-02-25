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50 минут назад

В США рассказали о смертоносном китайском J-20

Lenta.ru

Китайские истребители пятого поколения J-20, ракеты для поражения авианосцев, гиперзвуковое оружие и зенитные системы являются мощным и смертоносным сочетанием возможностей, которое может бросить вызов Военно-воздушным силам (ВВС) США в потенциальном конфликте за Тайвань, пишет 19FortyFive.

В США рассказали о смертоносном китайском J-20
Фото: ReutersReuters

«Соединенные Штаты привыкли быть королем неба за последние 20 лет конфликтов на Ближнем Востоке и в Южной Азии. Никакие повстанцы или террористы не могли угрожать американцам в воздухе. Но теперь есть Китай, о котором нужно беспокоиться», — говорится в публикации американского издания.

Отмечается, что J-20 отличает превосходные маневренность, авионика и системы наведения. Одним из основных недостатков истребителя называется его двигатели, не отвечающие требованиям малозаметности. Тем не менее, согласно публикации, Китай планирует произвести более 500 единиц J-20.

В декабре 2021 года журнал Military Watch написал, что компания Chengdu Aircraft Industrial Group объявила о наращивании темпов производства самолетов пятого поколения J-20.

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