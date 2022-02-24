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1 час назад

На Украине заявили, что утратили контроль над островом Змеиный в Одесской области

ТАСС

Украина лишилась контроля над островом Змеиный, расположенным в Черном море близ границы с Румынией и относящийся к Одесской области. Об этом сообщила в четверг вечером Государственная пограничная служба Украины.

На Украине заявили о потере контроля над островом Змеиный
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По имеющейся информации, остров Змеиный захвачен", - передает Госпогранслужба на своей странице в "Фейсбуке".

Ведомство передает, что утеряна связь с украинскими пограничниками и военнослужащими, находящимися на острове.

Остров Змеиный расположен примерно в 35 км восточнее материкового побережья на широте дельты Дуная. Статус Змеиного имел важное значение при рассмотрении в Международном суде ООН территориального спора между Украиной и Румынией о делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны, богатых запасами нефти и газа. 3 февраля 2009 года было вынесено решение, по которому Змеиный признан островом, а не скалой, что пыталась доказать Румыния.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

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