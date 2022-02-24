Украина сообщила о потере Чернобыльской АЭС

Украина сообщила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что Чернобыльскую АЭС не получила повреждений после того, как "неизвестные вооруженные силы" взяли ее под контроль, пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
"Украина проинформировала МАГАТЭ о том, что "неустановленные вооруженные силы" взяли под контроль все объекты Чернобыльской АЭС, расположенные в зоне отчуждения. Она добавила, что на промплощадке нет ни пострадавших, ни разрушений. Генеральный директор Гросси заявил, что жизненно важно, чтобы безопасная и надежная работа ядерных объектов в этой зоне не подвергалась каким-либо воздействиям или нарушениям", - говорится в заявлении МАГАТЭ.
В агентстве подчеркнули, что с серьезной обеспокоенностью следят за ситуацией на Украине. Там призвали к максимальной сдержанности, чтобы избежать любых действий, которые могут поставить под угрозу ядерные объекты Украины. В свою очередь украинский оператор сообщил МАГАТЭ, что поддерживает связь с действующими украинскими АЭС, которые работают безопасно и надежно.
Гросси, которого цитирует пресс-служба МАГАТЭ, подчеркнул, что генеральная конференция агентства приняла в 2009 году решение, в котором говорится, что "любое вооруженное нападение и угроза ядерным объектам, предназначенным для мирных целей, представляет собой нарушение принципов устава Организации Объединенных Наций, международного права и устав агентства.