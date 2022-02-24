Украина сообщила о потере Чернобыльской АЭС

"Украина проинформировала МАГАТЭ о том, что "неустановленные вооруженные силы" взяли под контроль все объекты Чернобыльской АЭС, расположенные в зоне отчуждения. Она добавила, что на промплощадке нет ни пострадавших, ни разрушений. Генеральный директор Гросси заявил, что жизненно важно, чтобы безопасная и надежная работа ядерных объектов в этой зоне не подвергалась каким-либо воздействиям или нарушениям", - говорится в заявлении МАГАТЭ.