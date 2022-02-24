ВСУ запретили мирным жителям покинуть Украину

Вооруженные силы Украины запрещают мирным жителям покидать территорию населенных пунктов, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Басурина, на выездах из населенных пунктов ВСУ установили дополнительные блокпосты, запретив выезд из городов гражданского населения.

«Данные действия свидетельствуют о том, что украинские боевики планируют прятаться за спинами мирного населения», - заявил представитель оборонного ведомства ДНР.

Он назвал действия украинских силовиков нарушением норм международного права, отметив, что мирные жители лишены возможности добровольно покинуть зону боевых действий по гуманитарным коридорам.

Басурин также заявил, что разведка ДНР заметила размещение тяжелого вооружения ВСУ между жилыми домами в Артемовске и Мариуполе.