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19 минут назад

На Украине заявили о взятии российскими военными контроля над Чернобыльской АС

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что российские военные взяли под контроль чернобыльскую зону и объекты Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

На Украине заявили о взятии российскими военными контроля над Чернобыльской АС
Фото: ТАССТАСС

«Чернобыльская зона и все объекты ЧАЭС взяты под контроль российскими вооруженными группировками . Жертв, пострадавших на данный момент нет», — заявил Шмыгаль.

Ранее о потере контроля над одним из районов сообщили власти Херсонской области. Было объявлено, что все государственные структуры Генического района перешли под контроль российских войск. По данным чиновников, российская военная техника вошла в Скадовский, Бериславский и Каховский район.

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Цели связываются с демилитаризацией Украины. Сроки определит сам Путин, указал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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