На Украине заявили о взятии российскими военными контроля над Чернобыльской АС

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что российские военные взяли под контроль чернобыльскую зону и объекты Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

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«Чернобыльская зона и все объекты ЧАЭС взяты под контроль российскими вооруженными группировками . Жертв, пострадавших на данный момент нет», — заявил Шмыгаль.

Ранее о потере контроля над одним из районов сообщили власти Херсонской области. Было объявлено, что все государственные структуры Генического района перешли под контроль российских войск. По данным чиновников, российская военная техника вошла в Скадовский, Бериславский и Каховский район.