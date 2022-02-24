Российские войска вышли к Херсону, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.
«Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсон», - заявил Конашенков на брифинге.
Выход к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым, добавил представитель Минобороны.
Ранее телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с российской бронетехникой в районе Каховской ГЭС.
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил подготовить Северо-Крымский канал к приему воды из Днепра, заявив, что опреснительные установки Крыму, «похоже, не понадобятся».
После присоединения Крыма к РФ в 2014 году Киев перекрыл подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, которая покрывала около 85% потребностей полуострова.