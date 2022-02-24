Российские войска вышли к Херсону, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

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«Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсон», - заявил Конашенков на брифинге.

Выход к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым, добавил представитель Минобороны.

Ранее телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с российской бронетехникой в районе Каховской ГЭС.

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил подготовить Северо-Крымский канал к приему воды из Днепра, заявив, что опреснительные установки Крыму, «похоже, не понадобятся».