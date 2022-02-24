Пентагон заявил о начальной фазе широкомасштабного вторжения РФ

В то же время в Reuters полагают, что вторжение России на Украину направлено на «отстранение власти» в Незалежной и «установление своего собственного режима правления». Также в агентстве отметили, что войска США остаются за пределами Украины на территории стран восточного фланга НАТО с целью демонстрации поддержки своим союзникам.