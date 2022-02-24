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1 час назад

Пентагон заявил о начальной фазе широкомасштабного вторжения РФ

Елена Прошина

Пентагон считает нынешние действия России в отношении Украины начальной фазой широкомасштабного вторжения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя американского военного ведомства.

Пентагон заявил о начальной фазе широкомасштабного вторжения РФ
Фото: ReutersReuters

«То, что мы видим, является начальной фазой широкомасштабного вторжения», — приводятся в материале его слова.

В то же время в Reuters полагают, что вторжение России на Украину направлено на «отстранение власти» в Незалежной и «установление своего собственного режима правления». Также в агентстве отметили, что войска США остаются за пределами Украины на территории стран восточного фланга НАТО с целью демонстрации поддержки своим союзникам.

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