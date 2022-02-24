Российского атташе по вопросам обороны вызвали в Минобороны Британии

"Атташе по вопросам обороны России был вызван в Минобороны в связи с совершенно необоснованным вторжением российских Вооруженных сил в Украину", - сообщается в Twitter-аккаунте ведомства.

Как отмечается, второй постоянный заместитель министра обороны Британии Лоуренс Ли дал понять, что Великобритания ждет от России полного выполнения обязательств по Женевской конвенции.

"Он подчеркнул непоколебимую приверженность Великобритании суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины, а также требование Великобритании, чтобы Российская Федерация прекратила все действия и немедленно вывела российские войска", - заявили в британском Минобороны.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, и гражданскому населению ничего не угрожает. Как пояснили в ведомстве, выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины.