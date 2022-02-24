Турция может закрыть для России проливы

«Турция изучила все возможные сценарии того, как может быть применена Конвенция Монтрё в свете событий на Украине. Было проведено юридическое изучение этого вопроса. Конечно, мы не надеемся, что эта напряженность зайдет так далеко", - сказал Челик.

Принятая в 1936 году Конвенция Монтрё дала Турции контроль над проливами Босфор и Дарданеллы. В соответствии с Конвенцией гражданские суда всех стран могут свободно проходить через эти проливы и в мирное, и в военное время. Черноморские государства, к которым относится и Россия, в мирное время также могут проводить через проливы свои военные корабли любого класса. В случае участия Турции в войне, а также если Турция посчитает, что ей угрожает война, она может разрешать или запрещать проход через проливы любых военных судов.