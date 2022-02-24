Самолет ВКС России потерпел крушение на Украине

Штурмовой самолет Су-25 ВКС России потерпел крушение в ходе спецоперации на Украине, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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Как передает РИА «Новости», авария произошла в результате ошибки техники пилотирования.

«Летчик благополучно катапультировался и уже находится в расположении своей воинской части», - добавил Конашенков.

Представитель ведомства не уточнил, где именно произошла авария.

Игорь Конашенков также сообщил, что в ходе спецоперации российские силы сбили боевой вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ-2», а также вывели из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.