ВСУ расстреляли переходивших на сторону ЛНР солдат

Украинские силовики расстреляли пятерых солдат, которые пытались перейти на сторону Луганской народной республики. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
По словам Филипоненко, инцидент произошел в районе населенного пункта Новогригоровка. Военнослужащие 301 бригады ВСУ, «осознав бессмысленность вооруженного конфликта, а также опасаясь за свои жизни, предприняли попытку добровольно перейти на сторону ЛНР».
«Однако командование 30-й бригады в лице Зиневича отдало указание на хладнокровный расстрел в спину своих подчиненных», - заявил представитель оборонного ведомства ЛНР.
Он также сообщил о готовности эвакуировать тела пятерых погибших украинцев для дальнейшей передачи их родственникам.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.
В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы РФ не наносят ударов по городам Украины, а высокоточные удары проводятся по объектам ПВО, военным аэродромам, авиации и инфраструктуре Вооруженных сил Украины.