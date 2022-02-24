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34 минуты назад

Шойгу отдал распоряжение касательно украинских военных

Вероника Полынина

Министр обороны России Сергей Шойгу дал распоряжение командирам российских Вооруженных сил уважительно относиться к украинским военным. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

Шойгу отдал распоряжение касательно украинских военных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С учетом того, что военнослужащие ВСУ, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам, относиться к ним с уважением», - заявил Шойгу.

Министр поручил организовать безопасные коридоры для тех, кто сложил оружие, чтобы военные могли воссоединиться со своими семьями.

По информации Минобороны, в настоящее время в районе боевых действий сопротивление оказывают в основном вооруженные отряды националистов, а украинские военные от боестолкновений стараются уклоняться и договариваются о коридорах для выхода без вооружения из зоны операции.

Минобороны выступило с официальным заявлением

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.

В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы РФ не наносят ударов по городам Украины, а высокоточные удары проводятся по объектам ПВО, военным аэродромам, авиации и инфраструктуре Вооруженных сил Украины.

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