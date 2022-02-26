В Минобороны заявили о поражении 821 объекта военной инфраструктуры Украины

Вооруженные силы РФ поразили 821 объект военной инфраструктуры Украины, в том числе 14 военных аэродромов и 19 пунктов управления и узлов связи, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Фото: Снимок с видео Минобороны РФ/ТАСС Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/in-world/minoborony-porazhen-821-obekt-voennoy-infrastruktury-ukrainy.html Снимок с видео Минобороны РФ/ТАСС Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/in-world/minoborony-porazhen-821-obekt-voennoy-infrastruktury-ukrainy.html

Также среди пораженных объектов — 24 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300 и «Оса», 48 радиолокационных станций.

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По словам Конашенкова, за ночь ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности. «Еще раз подчеркну, что огонь ведется только по объектам военной инфраструктуры ВСУ, исключая нанесение ущерба жилой и социальной инфраструктуре», — подчеркнул представитель Минобороны.

Также он сообщил, что российские военные сбили семь украинских боевых самолетов, семь вертолетов и девять беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, уничтожено 87 танков и других боевых бронированных машин, 28 реактивных систем залпового огня, 118 единиц специальной военной автомобильной техники. Военно-морской флот РФ уничтожил восемь военных катеров украинских военно-морских сил.

Подразделения российских вооруженных сил установили контроль над городом Мелитополь. «Российские военнослужащие предпринимают все меры для обеспечения безопасности мирных жителей и исключения провокаций со стороны украинских спецслужб и националистов», — отметил Конашенков.

По его словам, войска ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ за сутки расширили участки прорыва в обороне противника. «Группировка войск Луганской Народной республики продвинулась на глубину до 30 километров и овладела населенными пунктами Бахмутовка и Гречишкино. Соединения и воинские части Донецкой Народной республики, наступая в направлении Новомайское, продвинулись еще на шесть километров», — сообщил представитель Минобороны.

При этом националистические батальоны, отходя, взрывают за собой электроподстанции и мосты через реки, уточнил он.

В четверг утром Путин, реагируя на просьбы глав ДНР и ЛНР о помощи в связи с агрессией украинских силовиков, заявил о вводе в республики Российской армии. В этот же день военнослужащие РФ нанесли удары по наземным объектам вооруженных сил Украины, за два дня выведя из строя 118 таких объектов. В пятницу к 15 часам дня российские военнослужащие блокировали Киев с запада. При этом в Минобороны заверили, что не наносят удары по жилым зданиям и гражданским лицам.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, почему украинские военные складывают оружие. По его словам, никто не хочет гибнуть за режим, который продал суверенитет Украины.