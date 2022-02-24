ФСБ: украинские пограничники перешли на сторону России

Украинские пограничники массово прибывают в Россию, отказываясь продолжать служить на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ.

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Так, в 11:15 мск в пункт пропуска Троебортное в Брянской области прибыли 26 украинских пограничников, а в 12.10 мск в пункт пропуска Джанкой в Крыму — еще 16 военнослужащих.

По данным ФСБ РФ на 13:00 мск украинские пограничники покинули все подразделения на российско-украинской границе.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.

В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы РФ не наносят ударов по городам Украины, а высокоточные обстрелы проводятся по объектам ПВО, военным аэродромам, авиации и инфраструктуре Вооруженных сил Украины.