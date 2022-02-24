В НАТО раскрыли планы по размещению сил на Украине

На Украине нет сил НАТО, а Альянс не планирует их размещать на территории страны. Об этом сообщил генсек организации Йенс Столтенберг.
«На территории Украины нет сил НАТО и планов по их направлению туда тоже нет. Мы поддерживаем Украину, но твердые гарантии безопасности предоставляем только союзникам по НАТО», - приводит слова генсека РИА Новости.
Он также подчеркнул, что НАТО приняло решение задействовать оборонный план, который предусматривает размещение сил реагирования в странах Альянса после эскалации ситуации на Донбассе.
Ранее Столтенберг заявлял, что осуждает спецоперацию России на Украине. По его мнению, это серьезное нарушение международного права и угроза евроатлантической безопасности. Он также сообщил, что члены НАТО проведут экстренное заседание в связи с обострившейся ситуацией на Донбассе.