В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 86.93EUR 97.77
Войти в почту
55 минут назад

Страны НАТО проведут виртуальный саммит по ситуации в Донбассе

Lenta.ruиещё 2

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в пятницу, 25 февраля, руководители стран, входящих в альянс, проведут виртуальный саммит по ситуации в Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс».

Страны НАТО проведут виртуальный саммит по ситуации в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Североатлантический совет решил активировать наш оборонный план по просьбе нашего верховного главнокомандующего генерала Тода Уолтерса», — заявил он.

Столтенберг отметил, что это предупредительная оборонительная мера для защиты союзников на период данного кризиса.

«Это решение позволит нам развернуть силы, включая силы быстрого реагирования там, где они будут необходимы», — сказал он.

Ранее стало известно, что в связи с начавшейся в Донбассе спецоперацией России НАТО развертывает дополнительные оборонительные сухопутные и воздушные силы в восточной части альянса. «Мы повысили готовность наших сил реагировать на все непредвиденные обстоятельства», — отмечено в заявлении.

24 февраля Минобороны России сообщило о выведении из строя военной инфраструктуры Украины, в том числе военных аэродромов. Как уточнили в ведомстве, высокоточными средствами поражения из строя выводится военная инфраструктура, объекты ПВО, военная авиация Украины.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители