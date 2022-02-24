Два российских гражданских грузовых судна подверглись ракетному удару Вооруженных сил Украины в Азовском море. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю, в инциденте есть раненые.

Как сообщает Telegram-канал Mash, под обстрел попали SGV-FLOT и SERAPHIM SAROVSKIY. Огонь велся со стороны Мариуполя. На суднах возник пожар, однако его удалось потушить, после чего они продолжили движение.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.