Два российских гражданских грузовых судна подверглись ракетному удару Вооруженных сил Украины в Азовском море. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю, в инциденте есть раненые.
Как сообщает Telegram-канал Mash, под обстрел попали SGV-FLOT и SERAPHIM SAROVSKIY. Огонь велся со стороны Мариуполя. На суднах возник пожар, однако его удалось потушить, после чего они продолжили движение.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.
Ранее стало известно, что несколько бойцов 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины добровольно сложили оружие и перешли на сторону Луганской Народной Республики.