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55 минут назад

Российские гражданские судна попали под ракетный удар ВСУ

Елена Прошина

Два российских гражданских грузовых судна подверглись ракетному удару Вооруженных сил Украины в Азовском море. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю, в инциденте есть раненые.

Как сообщает Telegram-канал Mash, под обстрел попали SGV-FLOT и SERAPHIM SAROVSKIY. Огонь велся со стороны Мариуполя. На суднах возник пожар, однако его удалось потушить, после чего они продолжили движение.

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Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.

Ранее стало известно, что несколько бойцов 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины добровольно сложили оружие и перешли на сторону Луганской Народной Республики.

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