Пасечник: «Украинские солдаты отказываются выполнять приказы Киева»

Украинские военнослужащие отказываются выполнять преступные приказы из Киева и прекращают сопротивление. Об этом заявил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник, пишет РИА Новости.

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«Мы располагаем информацией о том, что военнослужащие украинской армии отказываются выполнять приказы преступного киевского режима и складывают оружие», — заявил он.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.