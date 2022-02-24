Пасечник: «Украинские солдаты отказываются выполнять приказы Киева»

Украинские военнослужащие отказываются выполнять преступные приказы из Киева и прекращают сопротивление. Об этом заявил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник, пишет РИА Новости.
«Мы располагаем информацией о том, что военнослужащие украинской армии отказываются выполнять приказы преступного киевского режима и складывают оружие», — заявил он.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.
Ранее народная милиция ЛНР сообщила, что сбила два украинских бомбардировщика Су-24 вблизи поселков Смелое и Степовое. Также были подбиты два беспилотника Bayraktar ВС Украины у населенного пункта Счастье. Ведомство призвало украинских солдат сдать оружие и не оказывать сопротивление.